Jon Kortajarena rememora un viaje en avión rodeado de fans adolescentes

Aunque lleva años ocupando los primeros puestos en las listas de los más deseados, el modelo Jon Kortajarena todavía no se ha acostumbrado al revuelo que puede suscitar su presencia en algunas situaciones de la vida cotidiana, sobre todo en las contadas ocasiones en las que se ha encontrado cara a cara con grupos de chicas adolescentes, que no han podido contener su emoción al encontrarse frente al hombre de sus sueños.

"Alguna vez me ha tocado encontrarme con un viaje de estudios, y es muy duro. Más en concreto, en un avión lleno de adolescentes, y ahí no te puedes escapar. Pero bueno, me hice la foto de rigor y no pasó nada. Aunque es verdad que tener que posar de repente con tanta gente impresiona un poco", confesó durante su intervención en el programa de la cadena eitb 'Iñaki & cía'.

Pese a la experiencia extrema que supuso ese viaje, el modelo bilbaíno no ha renunciado a vivir a caballo entre Bilbao y Nueva York, sus dos ciudades preferidas y las únicas en las que consigue sentirse "en casa".

"No hay forma de ser modelo y no viajar. Es imposible, aunque sí que intento respetar mis momentos, y cuando ya no puedo más vuelvo a mi casa a descansar. En Nueva York tengo alquilado un pisito, así que cuando estoy allí me voy a mi casa, y ya es otra sensación", apuntó.

Sin embargo, Jon reconoce que su estatus de estrella internacional ofrece ciertas ventajas cuando se trata de viajar alrededor del mundo, y sobre todo, a la hora de alojarse en los hoteles más exclusivos.

"Cuando estoy en ciudades donde no dispongo de un apartamento intento ir a hoteles en los que ya he estado y sé que me gustan. En algunos hasta puedo elegir habitación, digo directamente: '¡Dame esta!'", declaró el maniquí que, pese al paso de los años, reconoce que ninguna ciudad puede ocupar el mismo lugar en su corazón que su Bilbao natal: "Es el único sitio en el que consigo desconectar y relajarme . Aunque sea el sitio en el que he crecido, sigue teniendo un efecto muy terapéutico para mí".