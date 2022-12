Jon Kortajarena critica los 'abusos' de las aerolíneas

El atractivo Jon Kortajarena suele exhibir su cara más amable en las redes sociales para documentar los numerosos viajes que realiza por todo el mundo -a través de mensajes y fotografías que hacen las delicias de sus fans-, pero en esta ocasión ha decidido aprovechar el altavoz que le proporciona Twitter para arremeter contra una de las aerolíneas que solía utilizar en sus constantes desplazamientos.

"Es espectacular el abuso de las compañías aéreas. Y aunque a ellos les dé igual, yo intentaré no volar más con Iberia", escribió el modelo vasco en su espacio personal, un mensaje que fue contestado rápidamente por un representante de la empresa, pero que el bilbaíno ha declinado responder: "Hola Jon, lamentamos leer tu comentario. ¿Hay algo en lo que te podamos ayudar por aquí? Un saludo".

Publicidad

Jon Kortajarena no es el único famoso que ha trasladado al universo virtual su descontento por la calidad del servicio ofrecido por estas compañías , ya que hace unos meses la controvertida presentadora Laura Bozzo acusaba en Twitter a una aerolínea mexicana de no informar sobre los posibles "defectos" de uno de sus aviones y, de forma más reciente, era el cantante Miguel Bosé quien se desahogaba sobre la pésima comida que recibió durante uno de sus viajes.

"¡Es una auténtica vergüenza lo de Iberia! Lo de las comidas no tiene nombre: malas no, lo siguiente. Con lo que cuestan los billetes deberían esforzarse más en este sentido. En breve les llegará mi reclamación escrita, porque por esta ya sí que no paso", anunciaba Bosé a través de su perfil de Twitter, para más tarde aclarar que eximía de la culpa a las azafatas y demás tripulación de la aeronave: "Hay que decir que el trato de la tripulación fue impecable en todo momento. Los pobres no sabían qué cara poner a los comentarios que dejé y a las muestras de disconformidad de otros pasajeros".