Johnny Depp sería capaz de hacer cualquiera cosa por proteger a sus hijos

El actor Johnny Depp sería capaz de cualquier cosa para proteger a sus hijos Lily-Rose (16) y Jack (13) -fruto de su fallida relación con Vanessa Paradis- si alguien intentara hacerles daño, y no dudaría en hacerlo siguiendo el consejo que le dio su madre, quien pensaba que el único remedio contra los abusones era "coger un ladrillo y dejarles fuera de juego".

"Recuerdo que cuando era pequeño, tendría seis años o así, había un chico horrible en el colegio que me acosaba a mí y a cualquiera, y creo que se lo conté a mi madre o algo por el estilo. Yo crecí rodeado de gente de campo, y mi madre me dijo: 'Vale, este es el trato: la próxima vez que alguien te ponga las manos encima, coge un ladrillo y déjales fuera de juego'. Si alguien intenta hacer bullying a mis hijos... si ellos no destruyen al pequeño abusón, lo haré yo", reveló el actor a los medios en el Festival de Cine de Toronto, según informa E! News.

Con respecto a su profesión, para Johnny lo importante no es tener éxito en taquilla sino centrarse en interpretar sus personajes de la mejor forma posible.

"Siempre y cuando llegues a ese lugar que crees que es el correcto para interpretar al personaje [has triunfado]. Si sientes que has prestado un buen servicio al director, a ti mismo y al autor, eso es para mí el éxito. La taquilla es algo diferente y no es mi negocio", añadió el intérprete.