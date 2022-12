Johnny Depp se gasta 200.000 dólares en libros

El actor Johnny Depp no ha reparado en gastos a la hora de celebrar por todo lo alto el 28 cumpleaños de su novia Amber Heard, al obsequiarla con un rarísimo ejemplar de 'In Our Time' -una recopilación de historias cortas escritas por Ernest Hemingway-, varios libros de poemas del siglo XVIII y un diario con cubiertas de cuero que le han llevado a desembolsar un total de 200 000 dólares (150 000 euros) con el noble objetivo de agasajar a la actriz.

"Johnny está completamente enamorado de Amber y no le asusta exhibir su amor a través de grandes gestos. Para empezar, se propuso hacer del cumpleaños de Amber un día inolvidable, consiguiendo exclusivos ejemplares de aquellos libros que tanto le interesan. Fueron juntos hasta la tienda para comprarlos, pero él fingió que no sabía que se iba a encontrar esos ejemplares allí. Lo cierto es que ya los tenía encargados", aseguró una fuente al periódico The Sun.

Después de visitar varias librerías de la Gran Manzana especializadas en obras clásicas, el intérprete de 50 años se desplazó con su pareja hasta el famoso hotel Bowery para acabar de sorprenderla con una romántica velada amenizada por un cuarteto de violines. Dejando claro que su reciente compromiso matrimonial se explica por la gran complicidad que ambos destilan en público, el famoso actor se encargó además de cuidar hasta el más mínimo detalle al solicitar que la cama de su habitación estuviera cubierta de rosas.

"Johnny ha vuelto a sacar su lado más sentimental gracias a Amber, hasta el punto de que ambos están deseando que llegue el gran día de su boda para poner el broche de oro a su relación. El cumpleaños de Amber solo ha sido un adelanto de lo que está por venir", añadió el mismo informante.

En el caso de que se confirmen los planes, esta sería la segunda vez que Johnny Depp se decide a pasar por la vicaría, y su primera relación estable desde su dramática separación de Vanessa Paradis, con quien nunca llegó a oficializar su unión de 14 años a pesar de tener dos hijos, Lily-Rose (14) y Jack (11).