Johnny Depp planea reunir a su vieja banda

El polifacético Johnny Depp cuenta con una de las carreras más sólidas de la industria del cine, pero siempre ha lamentado no haber podido cumplir su sueño de triunfar como estrella del rock, por lo que a sus 50 años podría estar pensando en tomarse un descanso en el plano profesional para reunir a su antiguo grupo, The Kids, que se separó hace más de tres décadas.

"Es algo que lleva queriendo hacer desde hace tiempo. Es un roquero frustrado y pese a todo el éxito que tiene como actor, sigue deseando poder triunfar en la música", explicó una fuente cercana a la celebridad al periódico The Sun.

Parece ser que uno de los mayores apoyos con los que cuenta Johnny a la hora de emprender este nuevo proyecto es su prometida Amber Heard, a quien conoció en 2011 en el rodaje de la película 'Los diarios del ron', y que estaría animando a Johnny a retomar su papel como guitarrista principal en la antigua formación.

"Esta sería su oportunidad para vivir su gran fantasía y ver qué podría haber sido. Pero está nervioso por si los críticos son demasiado duros con él", añadió.

El grupo The Kids decidió tomar caminos separados en 1984, después de mudarse de Florida a Los Ángeles cuando Johnny consiguió un papel en 'Pesadilla en Elm Street'.

"Desde entonces se reúnen ocasionalmente pero ya han pasado 30 años desde que pusieron punto y final. Johnny cree que ahora es el momento perfecto para ellos, para hacer una gira y quizás hasta para grabar un álbum. La banda cambió su nombre a Six Gun Method antes de la ruptura así que probablemente sería bajo ese nombre", declaró el mismo informante.

Aunque durante las dos últimas décadas Johnny no ha permanecido completamente alejado del mundo de la música, compartiendo su talento con otros artistas. Así, en 2012 participó junto a Marilyn Manson en una versión del 'Your So Vain' de Carly Simon. También trabajó con Babybird y tocó la guitarra en 'Fade In-Out' del álbum 'Be Here Now' (1997) de Oasis.