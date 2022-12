Johnny Depp necesita 'relajarse' en Londres

El actor estadounidense Johnny Depp y su prometida, la también intérprete Amber Heard, están convencidos de que la capital británica sería el destino ideal para las escapadas de fin de semana que emprenderán próximamente, en cuanto ambos se libren de los numerosos compromisos profesionales que pueblan sus agendas. Tanto es así, que el padre de la joven actriz, David Heard, no ha dudado en revelar que la pareja ya se encuentra explorando las opciones inmobiliarias de la ciudad para hacerse con una vivienda en la que poder relajarse durante su tiempo en tierras británicas.

"A Johnny y a Amber siempre les ha encantado Londres, y desde que están juntos, no han parado de venir de visita. Teniendo en cuenta que siempre se han quedado en hoteles que no son especialmente acogedores, ahora se han propuesto comprarse una casa en la que estar a gusto y que puedan organizar a su manera. Su objetivo es encontrar alguna propiedad alejada del centro, situada en un tranquilo barrio residencial que no les haga preocuparse por su privacidad", reveló David Heard al diario The Sun.

Sin embargo, por el momento se desconoce cuándo serán capaces de encontrar un hueco libre para materializar sus planes vacacionales, principalmente porque los dos estarán sumidos en diferentes rodajes durante todo el período estival. Mientras que Amber se encuentra estos días trabajando en Los Ángeles, el extravagante actor se prepara para viajar a Puerto Rico y embarcarse así en la sexta entrega de la famosa saga de aventuras 'Piratas del Caribe'.

En cualquier caso, el padre de la guapa Amber Heard está "seguro" de que una hipotética mansión en Londres sería también una gran inversión para los largos períodos en que no pueda ser ocupada por sus dueños, hasta el punto de que no alberga ninguna duda sobre la decisión de la pareja de hacerse con una vivienda en propiedad.

"Estoy completamente seguro de que acabarán comprando una casa en vez de optar por el alquiler o por otra habitación de hotel. Las posibilidades que te ofrece tener una propiedad aquí son magníficas, un tipo de inversión que les podría dar muchos beneficios", apuntó.