Johnny Depp apadrina a un murciélago herido

El actor Johnny Depp ha mostrado una vez más su amor por los animales haciéndose cargo de un murciélago herido que encontraron cerca del set de rodaje de 'Pirates of the Caribbean 5: Dead Men Tell No Tales', que actualmente rueda en Australia.

Depp, de 51 años, se ofreció a pagar por el cuidado veterinario del animal después de que este fuera rescatado por la Australian Bat Clinic, y decidió llamar a la pequeña criatura Jacki Sparrow, en alusión a Jack Sparrow, su personaje en la película.

"Estaba muy interesado en ella (el murciélago) por lo que le preguntamos si quería apadrinarla, porque acostumbramos a hacer eso, y dijo que sí. Vamos a mandar a Johnny un certificado de adopción y fotos de tiempo en tiempo, que es lo que solemos hacer con los padrinos", contó Trish Wimberley, directora de la clínica, al Daily Mail Australia.

La pasión que Depp siente por los animales le podría costar la cárcel tras intentar entrar al país con sus dos yorkshire terrier, Pistol y Boo, en su jet privado, rompiendo así las estrictas leyes de cuarentena. Si el tema acaba en los juzgados y el actor es encontrado culpable podría hacer frente hasta a 10 años de prisión o a una multa máxima de 265.000 dólares.

Actualmente los perritos del actor se encuentran sanos y salvos en casa, donde volvieron en el propio avión del actor después de que el ministro australiano de agricultura, Barnaby Joyce, amenazara con practicarles la eutanasia.