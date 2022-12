John Travolta se burlará de sí mismo en la gala de los Óscar 2015

El carismático John Travolta no tiene ningún inconveniente en reírse de sí mismo, a juzgar por su sana intención de recordar en un sketch que preparan ya para la gala 2015 de los Óscar el momento que vivió en la ceremonia de este año al dar paso a la intérprete del tema 'Let It Go' de la película 'Frozen', Idina Menzel, con el nombre de Adele Dazeem. Un apelativo inventado sobre la marcha por el actor.

"Neil [Patrick Harris, presentador de la gala de 2015] y su equipo querían recordar ese momento y John se ha prestado de inmediato. Hasta están hablando de contar con Idina. A Neil le encantan los números con música y canciones por lo que no os extrañe ver a los dos cantándose el uno al otro. John también presentará un premio o dará paso a una actuación, así que ensayará bien su pronunciación", contó una fuente al periódico The Sun.

Idina -quien da voz a Elsa en 'Frozen'- ya contó el pasado mes de abril que el actor se había disculpado por su error.

"Lo oí. Pero no quiero continuar hablando de ello porque no quiero que John se sienta peor. Ya se ha disculpado", dijo Idina en el programa 'Today'.

Por su parte, Neil Patrick Harris ya había comentado que quería trabajar con guionistas "graciosos" para preparar la gala de los Óscar, aunque admitió que no estaba seguro de qué quería hacer exactamente en la ceremonia.

"No tengo ni idea de qué va a ir la gala. Solo estoy agradecido de poder formar parte de ello este año. Estamos buscando guionistas, por lo que si conoces a alguien gracioso, mándame un tuit", contó a Access Hollywood.

Por: Bang Showbiz