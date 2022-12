Joe Manganiello 'impresiona' a las amigas de Sofía Vergara

Desde que se conociera que la exuberante Sofía Vergara y el no menos atractivo Joe Manganiello habían comenzado una ilusionante relación sentimental, no han dejado de sucederse las reacciones al que ya se ha convertido en uno de los romances más mediáticos de la temporada estival, hasta el punto de que incluso la actriz Julie Bowen -coprotagonista de la exitosa 'Modern Family'- no ha podido resistirse a hablar de la posibilidad de que la envidiable pareja tenga hijos en el futuro.

"Hombre, si Sofía y Joe tuvieran hijos, se produciría una especie de explosión genética de atractivo físico y encanto personal que no tendría comparación en el universo. Los dos son tan guapos y sexys, que sus retoños podrían tirarse toda la vida presumiendo de ser los que más miradas atraen en la escuela, sin duda serían los niños perfectos", aseguró Julie en conversación con el portal de noticias Entertainment Tonight.

Publicidad

Sin embargo, la actriz estadounidense también revela que su famosa compañera de trabajo todavía no le ha introducido personalmente al apuesto hombre que ocupa su corazón en estos momentos, aunque espera conocerle pronto para comprobar con sus propios ojos si el intérprete de la serie 'True Blood' es capaz de dejarle tan "hipnotizada" como en la pequeña pantalla.

"No he tenido la suerte de conocerle todavía cara a cara, pero sé perfectamente quién es y, la verdad sea dicha, es un hombre impresionante, de esos que deben de dejarte hipnotizada por momentos. Ya en serio, estoy muy feliz por Sofía, espero que tenga mucha suerte en su nueva aventura sentimental y que esta relación solo le traiga alegrías. Sofía se merece ser la mujer más feliz del mundo", comentó al mismo medio.