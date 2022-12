Joe Manganiello fue paciente para conquistar a Sofía Vergara

El actor Joe Manganiello se subió a un avión para volar hasta Nueva Orleans, donde su actual prometida, Sofía Vergara, estaba rodando una película, en cuanto se enteró de que la colombiana había roto su compromiso con el empresario Nick Loeb porque llevaba más de cuatro años esperando su oportunidad para conquistarla.

"El director editorial de la revista People, Jess Cagle, sabía que a mí me gustaba Sofía desde hacía años, así que me mandó un email avisándome de que se acababa de quedar soltera. Me puse en contacto de inmediato con su compañero de rodaje Jesse Tyler Ferguson, y le dije: 'Jesse, no sé cómo estará a nivel emocional, pero tienes que decirle a Sofía que quiero invitarla a una cita'. Jesse me dio su número de teléfono, la llamé y ella se puso en plan: 'Estoy rodando una película en Nueva Orleans, ¿por qué no salimos cuando regrese?'. Pero me dije: 'Ni de p*ta broma. He esperado cuatro años y medio para que te quedaras soltera. No voy a perder mi oportunidad'. Me subí a un avión y salimos juntos. Fue la mejor decisión que he tomado", explica el intérprete en la edición británica de la revista Glamour.

Ahora que por fin ha conseguido a la chica de sus sueños, Joe está dispuesto a cualquier cosa, incluyendo trabajar en sus pasos de baile para encajar en la familia de Sofía: "Estudié ballet. Y me voy a casar con una mujer colombiana. Cualquier cena familiar acaba convirtiéndose en una fiesta de baile".

