Joe Manganiello ensaya sus stripteases con Sofía Vergara

De cara a retomar su papel de stripper en 'Magic Mike XXL', el actor Joe Manganiello ha contado con una ayuda valiosa a la hora de ensayar las complicadas coreografías de desnudo que protagoniza en la película, la de su novia Sofía Vergara, con quien mantiene una relación desde el pasado mes de julio después de que la colombiana rompiera su compromiso con el empresario Nick Loeb.

"[Sofía] ha visto las rutinas de baile, es todo lo que puedo decir", confesó entre risas el actor al portal Entertainment Tonight ante la pregunta de con quién práctica sus pasos de baile.

Lejos de sentirse celosa porque su chico vaya a interpretar en la gran pantalla los sensuales bailes que le dedica a ella en la intimidad de su hogar, Sofía es la mayor fan de su nueva película, como demostró durante su visita al set de rodaje el pasado mes de octubre, cuando su excesivo entusiasmo al fotografiar y compartir en las redes sociales varias fotografías de los compañeros de reparto de Joe les metió a ambos en un lío.

"¡No me metí en problemas! Además, ni siquiera puedes ver quiénes son, y solo quería que mis fans pudieran echar un pequeño vistazo. Quizás sí me dijeron algo pero no pude entenderles demasiado bien...", bromeó recientemente Sofía en el programa de Ellen Degeneres.

Parece que la voluptuosa actriz por fin ha conseguido acostumbrarse al arrollador físico de su novio, que en un principio hizo que se mostrara reacia a aceptar una cita con él por considerarle "demasiado atractivo".

"Solo le había visto desde muy lejos en unos cuantos eventos. Pensé que era muy atractivo, pero no estaba interesada. Era demasiado guapo. Porque sí, es posible ser demasiado guapo. O eso es lo que yo pensaba", añadía entre risas Sofía.

Por: Bang Showbiz