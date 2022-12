Joe Manganiello, el soltero más sexy del mundo

Aunque sus impresionantes atributos físicos ya habían conseguido seducir a las seguidoras de la serie televisiva 'True Blood', el actor Joe Manganiello acaba de situarse ahora en la primera posición de la lista de los solteros más deseados que publica anualmente la revista People, un título al que sin embargo no tendría ningún problema en renunciar si consiguiese encontrar a la mujer perfecta.

"Me siento mucho mejor cuando tengo una persona junto a la que despertarme cada día", declaró a la citada publicación, para añadir justo después que cualquier candidata a ocupar su corazón debe ser capaz de comprender su naturaleza impetuosa: "Tengo raíces sicilianas, así que soy muy apasionado, una persona de sangre caliente. Si no te gustan las emociones fuertes, no soy la elección adecuada para ti".

El musculoso intérprete tiene claro cuáles son los requisitos que debería cumplir su pareja ideal, pero también está convencido de que no existe el amor a primera vista y de que la única fórmula para que una relación funcione reside en la complicidad, un sentimiento que Manganiello solo puede llegar a desarrollar con el paso del tiempo.

"Desde mi punto de vista, la locura que sientes al principio cuando te enamoras acaba dando paso a sentimientos más relacionados con la atracción y la necesidad. Chris Rock fue quien me reveló este secreto, preguntándome: 'Chaval, ¿quieres casarte algún día? Pues escúchame, tienes que ser consciente de que puedes sentir amor en la primera noche, pero así no es cómo de verdad funcionan las cosas. Tienes que sentir que esa persona te gusta y que la necesitas'", confesó en la misma conversación.

Por el momento, el atractivo artista prefiere centrarse en disfrutar de la gran acogida que está teniendo su papel de hombre lobo en 'True Blood', un personaje en cuya piel consigue meterse con facilidad gracias a la importancia que él mismo da a los olores en la vida real, sobre todo en sus relaciones con el sexo opuesto.

"El olor de una persona es muy importante para mí, así que me resultó muy interesante que me seleccionaran para interpretar a un hombre lobo. En mi caso, siento que hay algo muy especial en la forma en que huele el cuello de una mujer, justo en la zona de la mandíbula. Me parece algo celestial", concluyó.