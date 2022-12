Jodie Foster se enamora de la exnovia de la presentadora Ellen DeGeneres

La oscarizada intérprete podría haber rehecho su vida sentimental con la reputada fotógrafa Alexandra Hedison, conocida en el ambiente de Hollywood por haber mantenido una relación sentimental con la presentadora Ellen DeGeneres poco antes de que esta encontrara a la que ahora es su esposa, la actriz Portia de Rossi.

Aunque han trascendido pocos detalles sobre el romance que viviría en estos momentos la popular Jodie Foster --la primera relación que se le atribuye desde su ruptura con Cydney Bernard en 2008--, los allegados a la veterana artista aseguran que se encuentra entusiasmada ante su nueva aventura amorosa, hasta el punto de que aventuran una rápida evolución de los acontecimientos.

Publicidad

"La cosa es bastante seria entre ellas. Están muy enamoradas y ya se están planteando vivir juntas, lo que indica que la relación está funcionando mejor y más rápido de lo que se esperaba", explicó una fuente al portal E! News.

La comodidad con la que Jodie Foster afronta ahora su vida sentimental en el terreno público contrasta con el hermetismo que la actriz solía exhibir en todo lo relativo a su sexualidad hasta hace relativamente poco, ya que la intérprete solo confirmó una homosexualidad que buena parte de la opinión pública ya daba por hecho durante la pasada gala de los Globos de Oro.

Al subir al escenario para recoger el premio honorífico de la ceremonia, Jodie aprovechó su discurso televisado para confirmar no solo que era lesbiana sino que, al mismo tiempo, para advertir al público de que no tenía pensado abrir por completo el baúl de los recuerdos ni realizar una larga exposición sobre los episodios más destacados de su vida amorosa; todo ello, al no considerarse una persona "demasiado interesante".

"Realmente este no es ningún discurso en el que revele algo que no se sabía. Lo que yo desconocía es que, aparentemente, las celebridades están obligadas ahora a salir del armario delante de todo el mundo en vez de en la privacidad de sus hogares. Yo ya confesé mi condición sexual cuando todavía estábamos en la Edad de Piedra, cuando las personas hablaban con sus familiares y amigos sobre sus problemas en vez de hacer un gran espectáculo de todo ello", aseveró Jodie Foster durante su discurso de agradecimiento.

Publicidad

Por: Bang Showbiz