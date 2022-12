JLo es inocente del divorcio de Ben Affleck y Jennifer Garner

A pesar de los rumores que apuntan a que Jennifer Lopez ha sido la tercera en discordia en el divorcio de Ben Affleck y Jennifer Garner, la realidad es que la diva del Bronx no habría tenido "nada que ver" con la decisión del actor de poner punto final a su matrimonio de una década con la madre de sus tres hijos.

"Jennifer no ha tenido nada que ver con ello. Esos rumores no son verdad, son pura basura", afirma una fuente a Us Weekly.

Publicidad

Después de hacerse pública la noticia de la separación de los dos actores este martes, no tardaron en aparecer dedos que señalaban a la cantante como uno de los factores que precipitó el final del matrimonio debido supuestamente a la especial amistad que Ben sigue manteniendo con ella.

"Todo el mundo está hablando de JLo y de Ben, y de cómo resulta inevitable que vuelvan juntos en algún momento. Les llaman el Richard Burton y la Liz Taylor de Hollywood (por su tormentosa relación). En los pasados Óscar no dejaron de coquetear y se han mantenido en contacto vía correo electrónico todos estos años. Es algo que nunca le gustó a Jennifer Garner", explicaba una fuente al periódico The Sun.

De hecho, algunos de los fans más incondicionales de JLo han visto el divorcio de Ben como la oportunidad perfecta para que la cantante retome su romance con quien ha definido en varias ocasiones como "su gran amor".

"Cuando se rompió nuestro compromiso, sentí que me habían arrancado el corazón del pecho", revelaba la propia cantante en su libro de memorias 'True Love'.

Publicidad

Por Bang ShowBiz