Jessie J vuelve no hace caso a los médicos y vuelve a los escenarios a guardar reposo

Después de someterse a dos operaciones la semana pasada, la cantante Jessie J volvió a subirse a los escenarios este domingo en el marco del londinense New Look Wireless Festival. Y aunque la británica no ha querido revelar más detalles sobre la naturaleza de la enfermedad que padece y que la ha obligado a estar hospitalizada la pasada semana, en el concierto confesó sentirse todavía nerviosa por su enfermedad, ya que había recibido el alta solo dos días antes de la cita musical.

"Algunos de ustedes lo saben y otros quizá no, salí del hospital hace dos días después de dos operaciones la semana pasada y el miedo es increíble. No pensaba que fuera a poder venir hoy y me dijeron que no viniera, pero nadie tiene tiempo para eso. No puedo saltarme conciertos en Londres", aseguró la artista durante el espectáculo.

Publicidad

Pero a pesar de acudir a su cita sobre los escenarios, la misteriosa dolencia que padece y su periodo de convalecencia pasaron factura a su actuación.

"¿Saben qué? La anestesia hace que tu cuerpo pierda todo sentido del ritmo", bromeó Jessie.

La actuación se ha producido tan solo una semana después de que Jessie, que canceló una serie de conciertos de Australia en marzo debido a su enfermedad, confesara en sus redes sociales que estaba con "mucho dolor".

"He recibido muchos comentarios de '¿Cómo estás hoy?' ¿Cómo estoy? (Mira hacia arriba, suspira y tiene que ser sincera). No estoy bien... Tengo mucho dolor. Pero estoy tratando de solucionarlo con los médicos. Todos tenemos nuestros momentos y uno de los míos es ahora. Ser humano es una mier*a cuando estás sin parar y tu cuerpo dice NO, no ahora. Inesperado, pero estoy aquí intentando hacer todo lo posible para no dejar que me gane", decía Jessie en Instagram.

Publicidad

Por Bang ShowBiz