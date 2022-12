Jessie J se borra la celulitis con photoshop

Al contrario que muchas de sus compañeras de profesión, quienes se enorgullecen de no retocar lo más mínimo sus fotografías, la cantante Jessie J no tiene ningún problema en reconocer que utilizó photoshop para borrar todo rastro de celulitis en la portada de su nuevo disco 'Sweet Talker'.

"Aparezco en ropa interior. Lo que me gusta de esta portada es que no está retocada, a parte de la celulitis del trasero. Ahí solicité específicamente que por favor se deshicieran de ella", confesó la artista a la revista OK!

Una vez superado el estupor inicial ante el despliegue de sus encantos en la carátula, Jessie está convencida de que sus seguidores serán capaces de apreciar el enorme esfuerzo que ha volcado en este nuevo trabajo, el álbum más personal de su carrera hasta el momento.

"Me siento muy orgullosa de este disco, me he dejado el culo cantando en él, no me contengo en lo más mínimo. Soy una cantante sensacional, ya no quedamos muchos como yo. Incluso cuando tenía 9 años y me presentaba a las audiciones del musical 'Annie', para cantar 'The sun'll come out, tomorrow!' ('¡El sol volverá a salir mañana!'), ni siquiera entonces podía pasar desapercibida. No puedo ser ese tipo de chica", concluyó.