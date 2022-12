Jessie J no puede irse de gira sin la funda de su almohada

La cantante Jessie J nunca se va de gira sin meter antes en su maleta una estudiada selección de objetos personales que le ayuden a combatir la nostalgia, entre los que la funda de su almohada ocupa un lugar privilegiado.

"Por lo general me llevo alrededor de unas diez maletas cuando viajo a Estados Unidos o incluso más si voy a estar fuera varias semanas. Me llevo mi propia funda de almohada y también las velas que uso en casa para que la habitación del hotel huela igual que la mía. Cojo todo lo que me ayuda a mantenerme estable, como las fotografías de mi familia. Pero la funda de almohada es realmente importante: no quiero poner la cabeza en la almohada de otra persona. ¡Es asqueroso!", comentó la intérprete a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Aunque Jessie -que comenzará la gira de su álbum 'Sweet Talker' en 2015- es consciente de que la lista de exigencias que muchos artistas facilitan a los hoteles antes de su llegada les hace ganarse una reputación de "divas", en su caso no está dispuesta a renunciar a ellas porque trabaja muy duro para merecerlas.

"El otro día estuve hablando con mi cuñado y en un determinado momento me preguntó: '¿Cuando vas a los hoteles pides muchas cosas?'. Le respondí que sí, que alguna cosa se pide". Y entonces dijo: 'Recuerdo haber leído algo cuando era más joven sobre la gente que pedía cosas muy específicas en estos casos, y pensaba que eran unas divas. Pero ahora que somos familia, y sé por lo que pasas, entiendo que cuando viajas tanto una habitación de hotel se convierte en tu casa, y hay cosas que te hacen sentir más cómodo. Con lo duro que trabajas, la verdad es que te lo mereces'. Y es verdad, las cosas que se pueden pedir son pequeñas pero marcan una gran diferencia, como un humidificador para que el ambiente de la habitación sea el adecuado para una cantante. Así que es importante instalarse bien para poder trabajar a gusto, porque irse de gira es agotador. Es tremendamente duro", añadió la cantante.