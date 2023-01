Jessica Chastain tuvo cuatro meses para aprender a tocar el piano

A la actriz Jessica Chastain casi le dio un ataque cuando, tras aceptar el papel de Lucille en la película 'Crimson Peak', el director Guillermo del Toro le comentó como de pasada que tendría que aprender a tocar el piano de verdad a pesar de que no había puesto un dedo sobre una tecla "en toda su vida".

"Leí el guion y pensé que Lucille era diferente y todo eso, pero luego Guillermo me dijo: 'Y por cierto, quiero que toques el piano'. Le dije que me parecía bien. Pero volvió a decirme, poniendo mucho énfasis: 'No, no, me refiero a que quiero que toques el piano. Quiero que se te vea tocándolo en la película, ¡de verdad! Quiero que los espectadores vean que eres realmente tú quien lo toca. Y además, quiero que toques a Chopin'", reveló la intérprete en una entrevista al periódico Chicago Sun-Times.

Sin embargo, el tiempo demostró que los esfuerzos de Jessica durante "cuatro agotadores meses" habían merecido la pena.

"La primera vez que vi la película terminada y me vi como Lucille tocando el piano, tuve que admitir que Guillermo tenía razón. Aunque me pasé cuatro meses maldiciendo su nombre, me di cuenta de que al final había merecido la pena", añadió.