Jessica Biel: 'Justin Timberlake es una pareja maravillosa'

La guapa Jessica Biel agradece mucho a su marido Justin Timberlake ser tan comprensivo y apoyar tanto su trabajo, incluida su nueva serie de vídeos online de educación sexual para mujeres, clips que ilustran temas como la pubertad o los anticonceptivos.

"Apoya todo lo que hago y por eso creo que es una pareja maravillosa. Y solo deberíamos poder ser capaces de hablar, reírnos y aprender juntos", contó la actriz de 33 años a 'Good Morning America'.

La serie de vídeos de Jessica y su amiga Saundra Pelletier, creadora de la organización sin ánimo de lucro WomanCare Global, arranca esta semana en la web Funny or Die, la mejor plataforma -cree Jessica- para llegar a la mayor cantidad de gente posible.

"Esta es la forma en la que queremos hablar de este tema, queremos compartir este tema con todo el mundo. Porque lo queremos sacar de las sombras. No queremos que los problemas de salud reproductiva de la mujer se escondan bajo el estigma o el tabú. Y qué mejor modo de llegar a todos los perfiles. ¿Podemos por favor reírnos de todas estas locuras que nos pasan?", señaló.

Jessica ya había comentado que una de las razones que le habían llevado a decidir trabajar en la serie de vídeos fue darse cuenta de que antes de quedarse embarazada no sabía qué le pasaría a su cuerpo.

"Pensé, ¿y ahora qué pasa? He estado tomando la píldora durante mucho tiempo, ¿cómo de difícil será quedarse embarazada? De repente me di cuenta de que realmente no sabía qué pasaba dentro de mi propio cuerpo. Fue impactante", contaba a la revista Glamour.

Por: Bang Showbiz