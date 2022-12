Jessica Alba tiene 'el mejor marido del mundo'

La actriz Jessica Alba asegura que no sería capaz de compaginar su carrera cinematográfica, su línea de productos ecológicos para bebés, su nuevo libro de estilo de vida y encargarse de sus hijas Honor (5) y Haven (2), si no fuera por el apoyo de su esposo Cash Warren.



"Cash es el mejor marido del mundo. No hubiera podido encargarme de mi empresa y el libro si él no hubiera estado ahí para ayudarme con las niñas. Siempre es muy considerado y comprende muy bien quién soy y cuáles son mis metas. Nos complementamos muy bien el uno con el otro", comentó la actriz a la revista británica OK!



A pesar de sus apretadas agendas, Jessica y Cash siempre procuran tener tiempo para organizar salidas románticas. "Nos aseguramos de tener suficiente tiempo para estar juntos alejados del mundo. Mis padres vienen mucho a casa, así que Cash y yo podemos salir por la ciudad o a veces hago una cena especial para los dos", explicó.



La guapa pareja considera fundamentales esos momentos de intimidad para que funcione su matrimonio.



"Esos son los momentos que son especiales e importantes cuando eres una pareja que está criando a niños pequeños y dedica tanto tiempo a vestirlos, darles de comer, prepararles para la escuela y acostarles. Es importante tener noches para ti y tu pareja", añadió Jessica.

Fuente: Bang Showbiz