Jessica Alba no se siente sexy

Aunque su belleza y su figura estén entre las más envidiadas de Hollywood, la actriz Jessica Alba no termina de encontrarse a gusto ante la idea de ser considerada una "mujer sexy". Al contrario de lo que pudieran dar a entender algunos de sus reportajes posando ligera de ropa, la actriz estadounidense -casada desde 2008 con Cash Warren, padre de sus hijas Honor (6) y Haven (2)- suele inclinarse en su vida diaria por un estilo mucho más recatado.

"Creo que muchas mujeres con hijos son atractivas. Es raro pensar eso porque si tienes hijos es como si dejaras de ser sexy. No dejas de ser una mujer, eso por supuesto. Y me hace gracia cuando mi nombre aparece en esas listas de 'las actrices más atractivas' porque es justo lo que no soy. ¡Todos los que me conocen bien saben que soy una verdadera puritana!", reveló divertida la actriz a la revista Loaded.

Tal es su sentido del recato que para retomar el personaje de la stripper Nancy Callahan en la película 'Sin City 2: A Dame to Kill For', Jessica Alba incluyó una cláusula en su contrato para asegurarse de que no tendría que grabar ninguna escena sin ropa.

"No soy una ingenua sobre la manera en que funciona Hollywood. Sé que el sexo vende entradas. Pero un buen director puede conseguir que una escena resulte muy sexy sin que me quite la camiseta", aseguró.