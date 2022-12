Jessica Alba no sabe hacer las tareas de su hija de seis años

La actriz Jessica Alba -madre de Honor (6) y Haven (3) y casada con Cash Warren- admite que a veces tiene serias dificultades para ayudar a su hija mayor con las matemáticas.

"Honor ya lee libros infantiles y estudia matemáticas, pero es muy diferente a cuando yo las estudiaba. Se trata de grupos de números, y cuando los miro pienso ¿eso es álgebra?, ¿en primero de primaria? Pero me agrada que estén usando nuevos métodos. Personalmente no lo entiendo, así que me supone un reto", reconoció la actriz a Us Weekly.

Publicidad

Jessica, de 34 años, no esconde el orgullo que le supone que su hija pequeña esté aprendiendo a escribir: "Haven está comenzando a escribir, y cada vez mejor".

Pero igual de satisfecha se encuentra consigo misma ya que cumplir años ya no le asusta, lo contaba recientemente al mismo medio. "Antes de tener hijos era mucho más quisquillosa y tiquismiquis con las imperfecciones [físicas]. Ahora simplemente pienso 'asúmelo'", explicó Jessica.

La edad no es motivo de presión para la actriz, ni siquiera de cara a tener otro niño, porque no entra dentro de sus próximos planes.

"Estoy muy contenta de tener niñas tan sanas y (aunque no ahora) suelo estar ocupada, ¡muy ocupada! Me encantan los niños y los bebés, pero ahora mismo ni me lo planteo. Las cosas por fin empiezan a ser fáciles", confesaba a eonline.