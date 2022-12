Jessica Alba no quiere ser ama de casa

Pese a la idílica familia que ha formado junto a su marido Cash Warren -padre de sus hijas Honor (6) y Haven (2)-, la actriz Jessica Alba nunca se ha planteado renunciar a su carrera cinematográfica para dedicarse completamente a su vida doméstica, ya que quiere servir de ejemplo a sus pequeñas demostrándoles que una mujer puede ganar su propio dinero.

"Creo que es algo distinto para cada persona. Algunas madres no quieren volver al trabajo en absoluto, y no pasa nada por ello. Pero para mí no se trata de una posibilidad porque actuar es una parte de mí. Tengo aspiraciones. Quiero que mis hijas vean que pueden hacer lo que quieran con sus vidas y ganar su propio dinero. La independencia que consigues al trabajar es maravillosa, pero puede que cuando ellas crezcan sean completamente distintas a mí. Es su decisión", declaró a la revista Loaded.

Publicidad

Sin embargo, por muchos papeles de heroína que haya interpretado en la ficción, Jessica es consciente de que en la vida real no posee superpoderes que le ayuden a compaginar el ámbito laboral y el profesional.

"Tengo una suerte increíble al contar con mucha, mucha ayuda. Pero incluso así, siempre hay una pequeña parte de mí -bien sea como madre, esposa, actriz o empresaria- que siente que se está perdiendo algo", concluyó.