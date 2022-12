Jessica Alba no puede desprenderse de su atractivo

Aunque la carrera artística de Jessica Alba continúa irremediablemente ligada a su imagen de sex symbol, la actriz nunca ha querido adjudicarse el mérito de haber dado vida a algunas de las féminas más deseadas de la gran pantalla, entre las que destaca la doctora Sue -álter ego de la chica invisible en 'Los cuatro fantásticos'-, un personaje al que curiosamente nunca tuvo intención de dotar de un atractivo tan arrollador.

"Nunca fue mi objetivo interpretar a una superheroína sexy, pero de repente me enfundé ese traje tan ceñido y se dieron cuenta de que me sentaba fenomenal. Aunque me tapaba de los pies a la cabeza, mi figura conseguía hacerlo muy sugerente. En realidad, el único personaje abiertamente sexy que he interpretado fue en 'Sin City'", aseguró la intérprete a la revista GQ.

Lo cierto es que el aura de mujer fatal que irradia en muchas de sus películas poco tiene que ver con la idílica vida familiar que Jessica comparte con su marido Cash Warren -padre de sus hijas Honor Marie (6) y Haven (3)-, y que trata de mantener lo más alejada posible del bullicio de la meca del cine.

De hecho, fue su deseo de contar con un proyecto profesional desvinculado por completo de Hollywood lo que le animó a fundar 'The Honest Company', una línea de productos para el cuidado infantil respetuosa con el medio ambiente y, al mismo tiempo, la aventura empresarial que ha conseguido reforzar su autoestima a un nivel mucho mayor que sus papeles de mujer guerrera.

"Me ha hecho comprender mejor lo que significa triunfar en los negocios. Además de haberme resultado muy útil para alejarme del ruido de Hollywood y del ritmo frenético de la cultura pop, me ha dado una perspectiva más corporativa sobre este mundo. Ahora no me afecta tanto la opinión que la gente tenga de mí, cuando antes solía romperme el corazón", concluyó.