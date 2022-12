Jessica Alba ignora los deseos de sus hijas

La angelical Jessica Alba siempre se ha erigido como una madre atenta y responsable que no tiene reparo en renunciar temporalmente a su carrera para dedicarse enteramente a su familia -la actriz tiene dos hijas con su marido Cash Warren-, pero eso no significa que la intérprete no tenga que mostrar en ocasiones su lado más severo e intransigente para que sus pequeñas dejen de agobiarla con sus "estrafalarios" planes de vacaciones.

"Suelo decir que soy una mujer del siglo XXI, que escucha a sus hijas y que tiene en cuenta sus ideas y sugerencias, pero la verdad es que hay veces en las que tengo que ignorarlas por completo. Cada vez que nos ponemos a planear nuestras vacaciones, ellas no dejan de insistir en que tenemos que volver a Disneyland, y parece que no existe otro lugar más maravilloso que ese en el mundo. Es en ese momento cuando les demuestro que mamá y papá son los que mandan", bromeó en conversación con la revista People.

Publicidad

Aunque exhibir sin complejos su lado más autoritario no debe de ser un plato de gusto para la simpática artista, al menos su estrategia le ha servido para convencer a sus niñas de que la finca que su suegra tiene en el sur de Francia puede ser un destino tan apetecible y mágico como los parques temáticos de la factoría Disney, sobre todo por la buena dosis de naturaleza que su familia recibirá tan pronto como todos pongan pie en tan bucólico paraje.

"Me encanta la casa de mi suegra porque está en medio del campo, lejos del ruido y ajena al ritmo frenético de vida que hay en las ciudades. Los terrenos están llenos de hierba y de flores que parecen transportarte a un mundo paralelo, y se respira un aire puro que es envidiable para los que vivimos en Los Ángeles. Es como una especie de paraíso para quienes creemos en el desarrollo sostenible y en la conservación del planeta", aseguró la actriz al mismo medio, haciendo una velada mención a su compañía de productos orgánicos y completamente naturales.