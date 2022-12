Jessica Alba baila para mantener su atractiva figura

Pese a las muchas responsabilidades que acumula tanto a nivel profesional como personal, Jessica Alba trata siempre de mantenerse en forma y no descuidar la dieta que le ha llevado a tener uno de los cuerpos más deseados del mundo del cine, por lo que no le queda más remedio que renunciar a algunos caprichos tan estrafalarios como los nachos y el "tequila".

"La verdad es que siempre he sido muy cuidadosa con lo que como, no me dejo llevar demasiado por las tentaciones culinarias y hago ejercicio regularmente. Para sentirte bien contigo misma y estar preparada para todas las tareas del día, es muy importante seguir un régimen equilibrado y ser disciplinada", aseguró la artista al portal E! News, antes de reconocer que a veces no puede evitar caer rendida ante las delicias de la repostería.

"Tampoco creo que sea un pecado comerte un buen postre de vez en cuando, un poco de tarta nunca hace daño a nadie. Eso sí, trato de mantenerme alejada del tequila y de los nachos, que me encantan", añadió.

Una de las razones por las que la guapa intérprete luce estos días una anatomía tan fibrosa tiene que ver con sus añorados años como bailarina, una faceta de su vida a la que cada vez dedica menos tiempo pero que tradicionalmente ha constituido la base de su espectacular figura y de su buena predisposición al entrenamiento más exigente.

"Muchos de mis amigos siempre me dicen que cuando era bailarina tenía muy buen cuerpo, y que ahora me arriesgo un poco a perderlo si no sigo practicando. Lo que hago a día de hoy es incluir siempre unas sesiones de danza como parte de mi rutina de ejercicios, algo que intensifico cuando tengo que preparar un papel que requiere de grandes habilidades físicas", apuntó.