Jerry Hall no aprueba la cirugía estética

A sus 58 años, la modelo Jerry Hall nunca ha recurrido a la cirugía para rejuvenecer su rostro pues piensa que las operaciones estéticas hacen que la gente "parezca tonta", por lo que ella está "orgullosa" de estar envejeciendo de manera natural.

"Envejecer como es debido es algo de lo que estoy orgullosa, así que no me hago nada invasivo. Creo que la cirugía estética es peligrosa y hace que la gente parezca un poco tonta. No hay nada de malo en una mujer guapa con algunas arrugas en la cara", explicaba Jerry a la revista Harper's Bazaar.

La exmujer de Mick Jagger, madre de cuatro hijos con el cantante, no ha comido nada de azúcar en casi 20 años y piensa que los alimentos azucarados son "lo peor del mundo".

"Dejé de comer azúcar cuando tenía 40 años, para perder el peso que cogí con mi cuarto embarazo. Y no he vuelto a tomarlo desde entonces. Creo que el azúcar es la peor cosa del mundo. Puedo cocinar de todo, aunque como sobre todo proteínas y vegetales con hoja. Me gusta todo pero con moderación, carne, cordero, pollo, pescado, pero evito los carbohidratos. No bebo muy a menudo pero me gusta disfrutar de una copa de vino tinto cuando ceno", reveló al mismo medio, a quien también confesó que gracias a su hija Georgia Jagger, modelo de profesión, se ha vuelto una habitual de los zumos.