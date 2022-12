Jerry Hall crítica a las mujeres mayores que se hacen operaciones estéticas

La modelo Jerry Hall -expareja de Mick Jagger- ha arremetido contra las "mujeres normales" que se someten a operaciones estéticas para tratar de mejorar su imagen, porque no entiende cómo son capaces de poner su vida en peligro para convertirse en "caricaturas grotescas" de sí mismas.

"No se aprecia a las mujeres mayores. Cada vez que te ponen anestesia estás matando un montón de células del cerebro, ¿por qué querría alguien hacer algo así? Puedes coger una infección, o incluso morir. ¿Por qué convertirse en una caricatura grotesca de una misma? No engañan a nadie. Parecen criaturas patéticas e inseguras. Aborrezco todo este asunto. No pretendo ser crítica, entiendo a las actrices que sienten la presión de Hollywood, ellas tienen que pasar por el aro. Lo respeto y siento pena por ellas, porque tengan que hacer algo así. ¿Pero y las mujeres normales? Si un hombre quiere dejar a su mujer por una chica de 19 años, lo va a hacer igualmente. Los liftings de cara o inyecciones de bótox no van a cambiar nada", declaró a la revista HELLO!

Para entender los duros comentarios de Jerry hay que acudir a su fallida relación con Mick Jagger -quien tuvo un hijo con la modelo brasileña Luciana Morad, Lucas (15) cuando Jerry y él todavía eran pareja- un hecho que si bien terminó con la unión romántica, no consiguió deshacer su amistad.

"Le dejé. Él me pidió que me quedara. Él nunca me dejó. Fue infiel hasta el punto de tener un bebé [al margen de su matrimonio]. Aquello fue demasiado. Era agotador. Pero todavía somos amigos. Realmente me gusta cómo es: divertido, inteligente, siempre trata de dar lo mejor de sí mismo, y es un gran padre. ¿Por qué debería quejarme? Elegí muy bien -mis hijos son inteligentes, guapos y con talento- así que no me arrepiento. Pero no es el tipo de persona con la que me gustaría envejecer. La vida cambia, no creo que haya nada malo en ello. ¿Por qué no deberían cambiar las cosas? Hay que seguir adelante", señaló.