Jeremy Renner antepone la paternidad a su carrera en el cine

Las prioridades del actor de 'Los vengadores', Jeremy Renner, han cambiado desde que su hija Ava -fruto de su fallido matrimonio con la modelo Sonni Pacheco- llegó al mundo hace dos años, ya que desde entonces su carrera profesional no tiene la misma importancia para él.

"La paternidad realmente ha cambiado mi perspectiva respecto a muchas cosas. Ha jo**do mi carrera en muchos sentidos porque ya no me preocupa demasiado, mi hija es lo más importante ahora. Es mi prioridad número uno. Y ahora hacer películas ha quedado a un lado. Ser padre es el mejor papel que he tenido hasta la fecha, creo", reveló el intérprete a su paso por el programa de Ellen DeGeneres.

Publicidad

La profesión de Jeremy le ha obligado a hacer malabares para estar lo más presente posible en la vida de su hija, especialmente durante el rodaje de su última película: 'Los vengadores 2: La Era de Ultrón'.

"Sí, estoy constantemente volando de vuelta a casa. Hice unos 40 viajes desde Londres hasta California [mientras rodaba 'Los vengadores']. Venía prácticamente una semana sí y una no. A veces podía ver a mi hija únicamente ocho horas antes de tener que regresar", añadió.

A principios de este mes, el actor y su exmujer Sonni llegaron a un acuerdo sobre la custodia y manutención de su hija, poniendo así punto final a una amarga batalla. Jeremy continuará compartiendo a partes iguales la custodia de Ava con la modelo canadiense, que recibirá 13.000 dólares al mes para la manutención de la pequeña.

Sin embargo, Sonni -que acusó a Jeremy de robarle el pasaporte, el certificado de nacimiento y la tarjeta de la seguridad social tras su ruptura el año pasado- no contará con ningún tipo de pensión por parte del actor debido a su acuerdo prematrimonial.