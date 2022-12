Jennifer Love Hewitt envió una cama hinchable a Matt Damon

Por sorprendente y descabellada que parezca la idea, Jennifer Love Hewitt no tuvo ningún reparo en enviarle a Matt Damon, hace ya 16 años, una cama hinchable a París, donde él se encontraba rodando.

La disparatada ocurrencia apareció en la mente de la actriz tras leer conmovida un artículo en el que él admitía que no podía conciliar el sueño porque, aunque veía que estaba cumpliendo todos sus objetivos, no contaba con una cama fija donde dormir ya que siempre estaba viajando.

"Bueno, no soy una persona muy normal, la verdad. Una vez estaba leyendo un artículo en el que Matt Damon decía que era muy triste ver cómo sus sueños se estaban haciendo realidad, pero que no podía disfrutarlo del todo porque no tenía una cama propia, ya que siempre estaba viajando. Recuerdo que yo también estaba muy ocupada por ese entonces y pensé que era muy triste, así que por alguna razón, creí que una cama hinchable le ayudaría", reveló en el programa 'Jimmy Kimmel Live'.

Sin embargo, Jennifer no está segura de si Damon llegó a recibir el extraño obsequio, ya que nunca recibió un mensaje de gratitud por parte del actor.

"Me entristeció. Entiendo que quizá su equipo de seguridad nunca llegó a dárselo, es una posibilidad", confesó, aunque también añadió que probablemente habría sido tildada de "loca" si le hubiera comentado a alguien su ocurrencia de enviarle una cama a Matt Damon.

