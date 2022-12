Jennifer Lopez y Casper Smart vuelven a encontrarse

Pese al impactante anuncio de su ruptura sentimental, la cantante Jennifer Lopez y su exnovio, el bailarín Casper Smart, no han dejado de insistir en que el fin de su romance no ha impedido que los dos puedan seguir disfrutando de una bonita amistad, algo que los dos corroboraron esta semana al protagonizar un llamativo encuentro en el set de rodaje donde la intérprete está terminando de filmar su película 'The Boy Next Door'.

"Casper decidió aparecer por sorpresa para saludar a Jennifer y a todos sus compañeros de rodaje. Después de que Jennifer terminara su jornada laboral, se fueron juntos a comer y aprovecharon la ocasión para ponerse al día. Se les veía muy cómodos el uno con el otro, riéndose e intercambiando numerosos gestos de complicidad", reveló una fuente a la revista People.

Publicidad

Una de las razones por las que la diva del Bronx y el guapo coreógrafo siguen haciendo gala de una gran sintonía en público tiene mucho que ver con el cariño que Casper siente por los hijos de la artista, los mellizos Max y Emme, a quienes visita con frecuencia con el beneplácito de la estrella del pop teniendo en cuenta el entusiasmo que su presencia siempre causa entre los pequeños.

"La conversación entre Casper y Jennifer versó principalmente sobre los niños, ya que quería saber cómo se encontraban y si le echaban de menos. Jennifer sabe que sus hijos adoran a Casper y que siempre le tendrán a su disposición para cualquier cosa que necesiten. En el fondo, Jennifer no está dispuesta a que Casper desaparezca por completo de sus vidas", añadió el mismo informante.

Sin embargo, en el terreno puramente sentimental la famosa artista ha pasado página definitivamente, ya que en las últimas semanas se ha dejado ver varias veces con otro apuesto bailarín, Maksim Chmerkovskiy, desplegando la misma actitud seductora que antes dedicaba al simpático Casper Smart.