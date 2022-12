Jennifer Lopez y Casper Smart desmienten su ruptura

Aunque la pareja todavía no ha aclararado públicamente en qué estado se encuentra su relación sentimental, después de que la noticia de su hipotética e inminente separación se propagara rápidamente en los medios de comunicación, los dos artistas han compartido una reveladora foto en Twitter que parece dejar claro que la supuesta crisis en su romance es el resultado de habladurías.

"Mi osito y yo disfrutamos de una cita muy romántica", escribió el joven coreógrafo en su perfil de la red social tras adjuntar una foto en la que ambos posan en actitud relajada, un discreto gesto que confirmaría que su noviazgo sigue caracterizándose por la estabilidad.

De forma más sutil aún ha querido responder Jennifer Lopez a las dudas que todavía existen sobre su amor y admiración por el bailarín, ya que la diva del Bronx ha incorporado a su propio perfil un divertido video para homenajear al cuerpo de baile que le acompaña en cada concierto: un selecto grupo del que siempre ha formado parte el artista que sigue ocupando su corazón.

"Lo que ocurre en mi gira se queda en mi gira. Bueno, ¡hasta ahora! Aquí tienen un video de mis bailarines divirtiéndose al máximo durante sus viajes de una ciudad a otra", escribió la intérprete para presentar una grabación protagonizada en parte por Casper Smart.

La gran repercusión que han generado las conjeturas sobre su ruptura recuerda inevitablemente a las dudas que Jennifer siempre ha albergado sobre lo adecuado o no de su romance con un hombre más joven que ella 19 años, una inseguridad que con el paso de los meses se ha ido atenuando y que ha dado paso a una de las relaciones más estables del actual panorama musical, pese a que los rumores de separación siempre han planeado sobre ellos.

"Hay veces en las que le pregunto: '¿Por qué no te largas de aquí y te buscas una novia más joven? ¿Qué es lo que quieres de mí?' Y no puedo dejar de pensar en cuánto más va a durar nuestro noviazgo. Simplemente me pongo a reflexionar sobre cómo seremos de aquí a 10 años y no puedo evitar preocuparme", reflexionaba la estrella neoyorquina en conversación con la revista People pocos meses antes de demostrar públicamente que había dejado sus miedos atrás.

"Lo mejor de mi relación es que ambos estamos en la misma onda y exigimos lo mismo el uno del otro. Yo lo doy todo cuando estoy enamorada de alguien y, por supuesto, espero la misma actitud de la persona que está a mi lado. Necesito tener a un compañero dispuesto a andar conmigo por el largo camino de la vida, y por ahora no me puedo quejar", explicó recientemente a la edición británica de Glamour.

Por: Bang Showbiz