Jennifer Lopez: 'Tras una ruptura necesitaba el confort de otra persona'

La cantante Jennifer Lopez -quien ha estado casada en el pasado con Cris Judd, Ojani Noa y Marc Anthony- ha empleado varios "años" en aprender a amarse a sí misma, ya que normalmente trataba de superar el dolor producido tras una ruptura embarcándose en una nueva relación.

"Cuando sientes tanto dolor tienes que anestesiarte de alguna manera. La gente hace cosas diferentes. Algunos salen por ahí de fiesta y se van con cualquiera, pero eso no va conmigo. Yo encontraba el confort en otra persona. Es lo que se llama ser adicta al amor. Cuando me encontré conmigo misma pensé: '¿Tienes miedo de ser tú misma? Porque eso es exactamente lo que vas a hacer', pero me llevó varios años llegar a ese punto. Así que primero tuve que aprender a amarme a mí misma, y después tuve que enfrentar mis propios miedos", reveló la cantante a la revista SELF.

Jennifer se separó del bailarín Casper Smart el pasado mes de junio tras dos años y medio de relación, si bien la artista ha arremetido contra quienes piensan que una mujer no debería salir nunca con un hombre más joven que ella.

"Hay que acabar con todos los tópicos sobre las mujeres. Ya ha sido suficiente. Ahora estamos en otra posición. Seguimos siendo deseables aun siendo mayores, podemos salir con chicos más jóvenes. Ya no es ningún tabú. Los hombres han estado haciéndolo durante años y no ha habido problema. Hay que acabar ya con los tópicos en torno a las mujeres", añadió.