Jennifer Lopez teme engordar en Las Vegas

Protagonizar su propia serie de conciertos en el teatro The AXIS del casino Planet Hollywood de Las Vegas supondrá una oportunidad profesional inmejorable para Jennifer Lopez, pero también una amenaza en toda regla para su cuenta bancaria y para su figura, ya que la cantante duda mucho de que vaya a poder controlarse ante la variada oferta de boutiques y restaurantes que ofrece la ciudad.

"No puedo explicar lo emocionada que estoy por esta residencia en Las Vegas. Lo único que me preocupa es que me encantan todos los magníficos restaurantes y las tiendas que hay en la avenida The Strip. ¡Así que voy a tener que tener mucho cuidado para no comer y comprar demasiado! Creo que ese es el único problema que voy a tener", reveló la estrella al periódico Las Vegas Sun.

Otra de las inquietudes de Jennifer gira en torno a dónde alojarse junto a sus gemelos Max y Emme (7) -fruto de su fallido matrimonio con Marc Anthony- una vez se trasladen a la ciudad del pecado.

"A finales de octubre o principios de noviembre me mudaré a Las Vegas para que podamos empezar a trabajar en el teatro. Por ahora tengo pensado decidir sobre la marcha si busco una casa allí o me quedo en el hotel. Soy consciente de que tengo responsabilidades maternales hacia los gemelos, y ellos son lo más importante de mi vida. Así que la decisión la tomaré pensando en ellos. Ha resultado duro para ellos cuando he estado de gira, por eso resulta agradable relajarme un poco pero seguir pudiendo realizar muchas actuaciones para los fans", añadió.

Por: Bang Showbiz