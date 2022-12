Jennifer Lopez se tomará las cosas del amor 'con más calma'

La diva del Bronx está convencida de que sus numerosos desengaños amorosos jamás le llevarán a renegar por completo del carácter romántico que siempre le ha definido, por lo que pretende demostrar al mundo con las canciones de su nuevo disco, 'A.K.A', que la madurez que ha ido acumulando en los últimos años le está ayudando a afrontar las cuestiones sentimentales desde un punto de vista "más inteligente".

"Por supuesto que todavía estoy abierta al amor, es un sentimiento en el que siempre he creído y que forma parte de mi personalidad. Lo que es verdad es que en los últimos años he recibido varios golpes que me han servido para tomarme estas cosas con más calma. Ahora soy mucho más inteligente y fuerte en ese sentido, y creo que mi nuevo álbum es un buen reflejo de ello", reveló Jennifer Lopez al diario New York Daily News.

Aunque en algún momento ha temido que los numerosos compromisos profesionales en los que está sumida puedan dejar en un segundo plano el bienestar de sus hijos Max y Emme -fruto de su fallido matrimonio con Marc Anthony-, en realidad la artista puede congratularse de que sean ellos mismos los que le animen a seguir trabajando y, sobre todo, quienes ya le estén pidiendo un poco de "espacio" para ser más independientes.

"Siempre he querido que mis hijos tengan la mejor vida posible y que no les falte nada de lo que yo pueda ofrecerles. Me imagino que todos los padres quieren que sus pequeños tengan una existencia más cómoda y relajada de la que ellos tuvieron, pero lo cierto es que al final siempre acabaremos cometiendo errores. Yo trato siempre de no caer en los mismos fallos y de ser muy organizada cuando estoy con ellos; solo me relajo un poco cuando ellos me piden que no esté tan encima y que me dedique a mi trabajo", se sinceró en la misma entrevista.