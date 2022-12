Jennifer Lopez se siente 'más sexy' con el pasar de los años

La cantante Jennifer Lopez (45) está convencida de que la seguridad en sí misma que ha ido ganando con el paso de los años ha logrado que sea "más sexy" ahora que en su juventud.

"Creo que siempre me he sentido sexy. Y más todavía ahora. Me siento más yo misma y me conozco mucho mejor", declaró al suplemento Notebook del periódico Sunday Mirror.

Publicidad

De cara a su último trabajo para la gran pantalla, Jennifer tuvo que protagonizar una serie de escenas subidas de tono para las que prefirió no utilizar una doble de cuerpo por muy incómoda que se sintiera desnudándose frente a su compañero de reparto, el joven Ryan Guzman.

"Todo el mundo se pone nervioso cuando tiene una escena así, pero todo consiste en encontrar el equilibrio. He grabado muchas escenas de esas a lo largo de los años. Cuando has hecho más de 30 películas, has rodado ya muchas escenas de pasión. Es nuestro trabajo hacer que parezca natural. Las escenas de sexo siempre son incómodas. Te ponen en una situación muy vulnerable, no creo que sea algo a lo que te acostumbres como actriz. Prefiero las comedias románticas, son más divertidas. Puedes intentar hacer que las cosas sean lo más tontas posibles. Soy una romántica sin remedio", explicó la estrella en relación a su película 'The boy next door'.

A pesar de sentirse muy a gusto con su propio cuerpo, Jennifer reconoce que pasó más tiempo de lo habitual en el gimnasio antes de comenzar el rodaje de la cinta.

"Intento mantenerme en forma por norma general, pero cuando sabes que vas a aparecer desnuda en pantalla, piensas: 'Vale, más me vale ponerme a trabajar y comer como es debido'", concluyó.

Publicidad

Bang Showbiz.