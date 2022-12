Jennifer Lopez se reencuentra con su hijo en la ficción

Doce años después de haber interpretado a su madre en la ficción, Jennifer Lopez (45) se ha reencontrado con el actor Tyler Posey (22), quien diera vida a su hijo en la película 'Sucedió en Manhattan', una bonita reunión que tuvo lugar sobre el escenario de los Teen Choice Awards cuando ambos presentaron una de las categorías de premios.

Pese a que por ella parezca que no pasa el tiempo, lo cierto es que los más de diez años que han transcurrido desde su colaboración profesional han provocado un notable cambio en el físico de Tyler, un detalle que la diva latina no pudo dejar de advertir.

"Es una locura... ¡está enorme! ¡Dios mío!", exclamó Jennifer frente a todos los asistentes.

El joven actor -encargado de presentar la ceremonia junto a la actriz Sarah Hyland- no dudó en demostrar la buena química que el rodaje de 2002 creó entre los ficticios madre e hijo ofreciéndole a Jennifer sus servicios como bailarín.

"Sé que no nos hemos visto desde 'Sucedió en Manhattan', hace muchísimo tiempo. Pero he pensado que, si necesitas un bailarín, yo podría valer. ¿Tú qué crees?", le propuso Tyler, quien no dudó en demostrar su buen sentido del ritmo animándose a realizar unos improvisados pasos de baile alrededor de la artista.

"Si te digo que sí, ¿pararás?", bromeó Jennifer, quien después del encuentro subió a su Instagram una foto de ambos en la que insistía en el estirón que había dado el joven actor. "Ooh ¡mirad como ha crecido Ty!".