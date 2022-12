Jennifer Lopez se pasea hasta altas hora de la noche por el Bronx

Parece ser que la cantante Jennifer Lopez no mentía en absoluto cuando repetía hasta la saciedad que ella seguía siendo la misma chica del Bronx en una de sus canciones más famosas, visto lo a gusto que se siente paseándose por el barrio de su infancia en plena noche. De hecho, Jennifer quiso compartir tan enriquecedora experiencia con el equipo de rodaje del videoclip de su tema 'Stressin' que interpreta junto al rapero Fat Joe, teniendo en cuenta cómo se presentó cinco horas tarde en el set de grabación consiguiendo que las escenas que debían filmarse en el Bronx a las cinco de la tarde se retrasaran hasta las nueve de la noche.

"Se suponía que Jennifer tenía que llegar para grabar en el club Griffin [en el distrito de la carne de Nueva York] alrededor de las nueve de la mañana, pero al final no apareció hasta las dos del mediodía. El problema era que a las cinco de la tarde tenían una nueva localización en el Bronx, así que no llegaron allí hasta las nueve de la noche", aseguró una fuente a la sección Confidenti@l del periódico New York Daily News.

Aunque para la diva se tratase sin duda de una bonita oportunidad para encontrarse con algunos de los escenarios de su infancia, el resto de sus acompañantes no compartieron su entusiasmo ante el cambio de planes que les obligaba a rodar en el Bronx mucho más tarde de lo previsto, sobre todo porque, a diferencia de Jennifer, ellos sí habían tenido que madrugar esa mañana.

"Para el momento en que por fin llegaron a la localización donde debían grabar en el Bronx, Fat Joe estaba muy enfadado. No sé si estaba enfadado con Jennifer específicamente, pero no cabe duda de que los cambios de horario volvieron todo mucho más estresante. El resto del equipo no paraba de repetir lo cansados que estaban porque habían tenido que madrugar mucho para empezar a trabajar temprano en Griffin, y no terminaron hasta la una de la noche", concluyó.

Bang Showbiz.