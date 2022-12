Jennifer López se enemista con Nicki Minaj por culpa de Casper Smart

Uno de los tragos más amargos tras cualquier separación es el momento en que uno de los miembros de la ya expareja comienza a rehacer su vida con otra persona, un incómodo trance que Jennifer Lopez se ha visto obligada a sobrellevar ante miles de personas este martes en el concierto solidario Fashion Rock de Nueva York.

Al parecer, la cantante no habría sido capaz de disimular su disgusto durante la actuación de Nicki Minaj, quien en los últimos días ha estado trabajando estrechamente con Casper para preparar la sensual coreografía con la que acompañó la interpretación de su tema 'Anaconda', al igual que ya hiciera para la grabación del vídeo musical del sencillo, según informa el portal Hollywood Life.

De hecho, el detalle de que su expareja incluyera algunos de los movimientos de cadera más característicos de Jennifer en la rutina de baile de Nicki no habría hecho más que aumentar el enfado de la diva del Bronx.

Sin embargo, y pese a este puntual ataque de celos, lo cierto es que la cantante no ha dudado en proclamar a los cuatro vientos el buen momento que está viviendo a nivel personal gracias a su recién estrenada soltería tras poner punto final a su relación con el bailarín.

"He estado saltando de una relación a otra durante toda mi vida, necesitaba algo de tiempo para mí misma. Ahora mismo estoy sola, y creo que es justo lo que necesito. Me hace falta un poco de tiempo para reconectar conmigo misma, disfrutar de mis hijos y aprovechar el tiempo para estar junto a mis amigos en vez de para empezar una nueva relación", aseguraba recientemente la artista en el programa 'The Meredith Show'.

Por: Bang Showbiz