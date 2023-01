Jennifer Lopez regresa a la gran pantalla con una nueva revisión de la historia de Cenicienta

Tras la acogida irregular que recibió su serie policíaca 'Shades of Blue', Jennifer Lopez ha decidido desempolvar una vez más su amplio repertorio interpretativo, pero en esta ocasión en la pantalla grande para dar una vuelta de tuerca a la típica historia de Cenicienta que ya abordó en su exitosa película 'Sucedió en Manhattan'.

En esta ocasión la diva del Bronx se mete en la piel de una empleada de una gran superficie comercial sin estudios universitarios que, a sus 40 años, se pregunta si su trayectoria podría haber sido mejor si se hubiese atrevido a soñar a lo grande. Ahí es donde entra su mejor amiga en el papel de hada madrina moderna que, en lugar de hacerle un cambio de imagen con vestido espectacular y unos zapatos de cristal, se encarga de crearle una identidad falsa virtual para conseguirle una entrevista en una prestigiosa compañía de Madison Avenue durante la que acaba consiguiendo un empleo gracias a su "sabiduría callejera".

Publicidad

Sobra mencionar que la protagonista guarda similitudes innegables con la propia artista, quien siempre se ha destacado por romper tabús en la industria como el de que no se puede compaginar con éxito una carrera en el cine y la música o el de que las estrellas del pop tienen fecha de caducidad. De hecho, en un momento concreto el jefe del personaje al que da vida Jennifer le espeta: "No es fácil encontrar trabajo para un mujer de tu edad", a lo que ella le respeta: "Ya verás como no", una situación a la que ella misma se ha enfrentado miles de veces en su faceta de estrella del pop.

"Sin agallas, no hay gloria. Aquí va un adelanto del trailer de mi nueva película, 'Second Act', y sé que os va a encantar. Se trata de una película muy querida y personal para mí", ha asegurado JLo a través de su cuenta de Instagram antes del estreno este jueves del primer trailer de la cinta.

La película llegara a los cines el próximo noviembre y, como no podía ser de otra forma, Jennifer ha confiado en su 'bff' en la vida real Leah Remini para interpretar a su amiga del alma en la ficción.

Mira también:

Publicidad

Jennifer Lopez y Marc Anthony siguen tan unidos como siempre.

No se guardó nada: Shannon de Lima habla del famoso beso entre JLo y Marc Anthony.

Publicidad

.