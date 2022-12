Jennifer Lopez recuerda su infancia en el Bronx neoyorquino

Aunque la conocida como diva del Bronx se ha convertido en el espejo en que se miran millones de chicas en busca de inspiración, ella misma confiesa que buena parte de los referentes que le ayudaron a alcanzar el éxito no se encuentran muy lejos del barrio en el que se crió, ya que atribuye a la "pasión" y a la "alegría" que desprenden sus antiguos vecinos del Bronx -buena parte de ellos de origen portorriqueño- el entusiasmo y la determinación que guiaron sus primeros pasos hacia el estrellato.

"Estoy muy orgullosa de decir que crecí en el Bronx, entre otras cosas porque me crié en un vecindario que parecía una pequeña parte de Puerto Rico. Esa pasión y alegría que transmitían mi familia y nuestros vecinos me ayudó a afrontar los retos con optimismo. Era una comunidad que exhibía siempre amor y gran cariño por los demás, demostrando que todo se puede lograr en la vida si se pone el corazón en ello", aseguró la famosa cantante a la revista Cosmopolitan for Latinas.

Publicidad

Además de presumir con orgullo de sus raíces, la estrella de la música revela que buena parte de su infancia se vio marcada por la película musical 'West Side Story', la historia de un grupo de portorriqueños en Nueva York que, pese a que Jennifer ahora la considera demasiado "estereotipada", en su momento le sirvió para identificarse con la comunidad inmigrante de la ciudad y sobre todo, para soñar con que algún día podría llegar a ser como la emblemática intérprete Rita Moreno.

"Recuerdo que estaba obsesionada con 'West Side Story' porque me ofrecía una visión de la comunidad portorriqueña muy divertida e idealista, pese a que no es precisamente la cinta más representativa de cómo somos nosotros. El caso es que me sentía muy vinculada a la historia por mi propia situación personal, y admiraba profundamente a Rita Moreno, una de las grandes figuras portorriqueñas en Estados Unidos. Era y sigue siendo mi heroína, una mujer que me inspiró y abrió las puertas a muchas mujeres como yo", indicó con nostalgia.

Más noticias de Jennifer Lopez:

Marc Anthony espera ansioso la autobiografía de Jennifer Lopez

¿Qué hace Jennifer López para sentirse más sexy?

La asistente de Jennifer López se va con Mariah Carey

Jennifer Lopez, opacada por actrices jóvenes

Jennifer Lopez interpretará a la madre de Rihanna

Jennifer Lopez dudaba de su propio talento

Jennifer Lopez indigna a los mineros chilenos

Publicidad

Por: Bang Showbiz