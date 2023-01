Jennifer Lopez protagonizará el musical en vivo 'Bye Bye Birdie'

La polifacética Jennifer Lopez participará como actriz y productora en la nueva versión del musical 'Bye Bye Birdie', protagonizado por la estrella Chita Rivera tanto sobre las tablas como en su versión cinematográfica de 1963, que prepara la NBC para su emisión en directo en diciembre de 2017.

"Los musicales de Broadway y las películas alimentaron mi infancia, y 'Bye Bye Birdie' era uno de mis favoritos. Me siento orgullosa de formar parte de la familia de NBC con la serie 'Shades of Blue' y pensé que sería increíble aparecer en uno de sus grandes musicales", reza el comunicado de la cantante.

El presidente de la NBC, Bob Greenblatt, ya ha expresado su satisfacción de contar con una celebridad de la talla de la diva del Bronx para revitalizar los clásicos del género musical.

"Contar con una superestrella como Jennifer Lopez para protagonizar este clásico, que todo instituto en Estados Unidos ha representado en sus festivales, va a afianzar la tradición de ver los musicales en familia. Fue su idea embarcarse en un papel interpretado anteriormente por la legendaria Chita Rivera, en el que tendrá que cantar y bailar, ¡y nosotros estamos encantados de complacerla! Este espectáculo ha enamorado al público durante generaciones con sus clásicas canciones que incluyen 'Put on a Happy Face' y 'A Lot of Livin' to Do', y esta será una producción por todo lo alto que girará en torno a nuestra gran estrella, Jennifer", afirma el presidente de NBC Entertainment.

Esta cadena ha apostado firmemente por el formato de los musicales en directo, versionando clásicos como 'Peter Pan' y, próximamente, 'Hairspray', con la participación de Ariana Grande.