Jennifer Lopez ofrece consejos sentimentales a otras artistas

No deja de resultar sorprendente que, con tres matrimonios fallidos a sus espaldas, Jennifer Lopez sea la persona a quien recurren muchas jóvenes artistas para obtener consejo en materia de hombres, como ha hecho recientemente la cantante Meghan Trainor, a quien la diva del Bronx ha recomendado que no se conforme con el primer compañero sentimental que se cruce en su vida.

"Le pregunté cómo conseguía que los hombres se acercaran a ella para hablar y flirtear, porque siendo artista no me va demasiado bien en esa categoría. Y me contestó: 'Tienes que ser muy selectiva. Tienes que conocer tu valía y saber que eres maravillosa. Y tienes que apuntar alto'. Me quedé en plan: 'Vale, eso es increíble'", explicó a USA Today la joven cantante, quien no podría haberse quedado más impresionada con Jennifer: "Es increíble, exactamente tal y como esperaba que fuese".

La filosofía vital que Jennifer -quien anteriormente ha estado casada con Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony- predica entre sus compañeras de profesión es la misma que intenta aplicar a su vida sentimental tras poner punto final a su noviazgo de dos años con el coreógrafo Casper Smart, que le ha llevado a decidir poner bajo control su lado más apasionado con el objetivo de no sufrir un nuevo revés sentimental.

"Estoy comenzando a pensar en mí misma de una manera distinta. Cuando conozca a alguien que me atraiga o con quien tenga química voy a tomarme mi tiempo para asegurarme de que se trata de la persona correcta. Lo primero de todo será asegurarme de que estoy bien. Así cada uno podrá sumar su propia felicidad a la del otro", revelaba recientemente la artista al portal Hollywood Life.