Jennifer Lopez: 'No voy a decir si Casper fue infiel o no'

La diva del Bronx se encuentra en plena fase promocional de su más reciente disco, 'A.K.A', pero eso no le ha impedido aprovechar sus últimos encuentros con los medios de comunicación para aclarar ciertos detalles referentes a su sonada ruptura con el bailarín Casper Smart. Tanto es así, que a Jennifer no le ha temblado el pulso a la hora de tratar abiertamente temas tan controvertidos como los rumores de que el coreógrafo podría haberle sido infiel en las últimas semanas con dos modelos transexuales.

"Sinceramente, no tengo que decir, ni voy a hacerlo, si Casper me ha sido infiel o no, porque mi vida pública no me obliga a tener que estar cada dos por tres desmintiendo las informaciones falsas que se publican sobre mí. Estoy acostumbrada a que la prensa diga todo tipo de cosas sobre mi existencia, por lo que prefiero mantenerme al margen de esta locura y seguir adelante con mi trabajo y mis proyectos", aseguró la cantante en el programa radiofónico 'Breakfast Club'.

Pese al celo con el que trata de proteger su ámbito más íntimo, a Jennifer Lopez no le importa decir bien claro que su nuevo desengaño amoroso no ha minado por completo sus energías ni su extrovertido carácter, sobre todo porque tanto ella como Casper fueron capaces de facilitar la existencia de un período de "transición" que les ayudó a sobrellevar el disgusto de la mejor forma posible.

"No voy a decir que esté inmensamente feliz de estar soltera, ni voy a negar que estoy pasando un momento difícil, pero la verdad es que llevábamos mucho tiempo preparándonos para este momento. No ha sido una separación repentina, sino que ya habíamos empezado a organizar nuestras vidas por separado meses atrás, y antes de que la historia llegara a los medios, yo ya me encontraba en plena transición. Estamos muy bien, somos muy buenos amigos", explicó la intérprete en la misma emisora.

A diferencia del secretismo con el que Jennifer afronta los rumores de infidelidad de su ya expareja, Casper Smart no ha tardado demasiado en expresar su indignación ante tan dañinos comentarios y, sobre todo, en considerar la posibilidad de llevar a juicio tanto a las dos maniquíes que aseguraban haber mantenido relaciones con él, como a uno de los periódicos que difundió la noticia por todo el planeta.

"No hay verdad alguna en las declaraciones hechas por estas dos personas. No hubo encuentro físico ni de ningún otro tipo con las tales Xristina Marie y Sofie Vissa, por lo que me estoy planteando seriamente la posibilidad de emprender acciones legales contra ellas y contra el periódico The Sun", explicaba el coreógrafo en un comunicado.