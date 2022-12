Jennifer Lopez 'no sabe' si se casará con Casper Smart

La estrella del pop ha aprovechado su regreso al panel de jueces del popular concurso cazatalentos 'American Idol' para aclarar en público que su relación sentimental con el joven bailarín Casper Smart se encuentra en su mejor momento, lo que en su opinión no implica que deba pasar automáticamente por el altar para certificar el amor que siente por él.

"Siempre he creído en la institución del matrimonio, de verdad, pero eso no significa que pueda casarme sin considerar antes numerosos factores. No lo sé, es muy difícil compaginar mis obligaciones profesionales con la vida detrás de las cámaras, y además últimamente he tenido que afrontar muchos desafíos. Pero creo fervientemente en el poder del amor, y eso es lo más importante", confesó durante la presentación del programa en rueda de prensa.

Aunque Jennifer Lopez ha tenido tres matrimonios fallidos y varias relaciones que no han cuajado, la gran amistad que le une a algunas de sus exparejas, como el cantante Marc Anthony, le ha ayudado a valorar de forma positiva el papel que en su vida juega la familia y todos aquellos que la quieren incondicionalmente.

"Los últimos años no han sido fáciles para mí. Me he divorciado, me he embarcado en mi primera gira mundial de conciertos y he vuelto al cine. Ha sido una etapa llena de retos pero también de muchas alegrías, y la verdad es que todo se hace más llevadero cuando estás rodeada de gente maravillosa que hace que la vida sea una bendición", indicó antes de anunciar que 2014 también estará lleno de novedades.

"Mi objetivo es seguir creciendo personal y profesionalmente, seguir aprendiendo de las experiencias que me da la vida y caminar con paso firme en dirección a esos sueños que todavía tengo que cumplir", reveló ilusionada.

