Jennifer Lopez no estará en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol

Estaba previsto que Jennifer Lopez apareciera junto a Pitbull y Cláudia Leitte en la apertura de la ceremonia del Mundial de Fútbol de Brasil el próximo jueves interpretando el tema 'We Are One'.

Sin embargo, la FIFA ha anunciado que la artista estadounidense no tomará parte en la actuación debido a "problemas de producción" no especificados.

Publicidad

"Lamentablemente Jennifer Lopez no estará presente en la ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol", confirmó a la CNN a través de un comunicado un portavoz de la artista, quien recientemente ha puesto punto y final a su relación con Casper Smart.

Anteriormente Jennifer había expresado su satisfacción por poder estar presente en el espectáculo que dará por inaugurado el evento futbolístico por excelencia. "Esta es una increíble celebración de unidad, competición y deporte".

Pese a la noticia de la baja de Jennifer Lopez, Pitbull ha querido dejar claro que él sigue tan motivado

como siempre.

Publicidad

"Poder interpretar 'We Are One' ante el mundo entero, especialmente en un país tan bonito como Brasil, va a ser divertido. Pero más que eso, va a mostrar al mundo que la música es un lenguaje universal", aseguró en un comunicado hecho público por la FIFA.