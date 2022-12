Jennifer Lopez no da explicaciones a nadie sobre su vida

La cantante Jennifer Lopez no está dispuesta a dar explicaciones sobre su vida sentimental, incluyendo la naturaleza de su relación con su exnovio Casper Smart -con quien recientemente se la vio besándose-, porque considera que a sus 45 años tiene el derecho de hacer lo que le venga en gana.

"Cuando tenía veintitantos estaba muy concentrada en mi carrera y en los novios, y ahora me doy cuenta de que lo más importante es sentirse bien con uno mismo. No pasa nada por estar soltera. No tienes que dar explicaciones a nadie, así que puedes hacer lo que te dé la gana, aunque tampoco es que me haya vuelto muy salvaje o algo así", confesó la diva del Bronx a la revista Us Weekly.

El hombre que quiera intentar sacar a Jennifer del mercado de solteras tendrá que ser alguien que se cuide a fondo.

"Me gustan los hombres que llevan una vida saludable. Si la gente no se preocupa de sí misma, ¿cómo van a preocuparse por los demás?", matizó.

Sin ir más lejos, Jennifer -madre de los gemelos Max y Emme (7) junto a su exmarido Marc Anthony- medita todos los días para sentirse tan bien por dentro como por fuera.

"Intento meditar por la mañana para tener algo de tiempo a solas antes de ir al trabajo, aunque sean solo cinco minutos. Intento calmar mi mente y ver qué mensaje me llega de parte de Dios o del universo o de los ángeles... de quien sea. Aunque no quiero ponerme demasiado etérea".

