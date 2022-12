Jennifer Lopez no cierra la puerta a una reconciliación con Casper Smart

Aunque el fin de su relación con Caspert Smart se confirmó hace una semana tras hacerse públicas unas supuestas infidelidades del bailarín, la cantante Jennifer Lopez no habría superado todavía sus fuertes sentimientos hacia quien fuera su pareja durante tres años y medio, por lo que su decisión de terminar su romance se debería más al "enfado" por su humillación pública que a un verdadero deseo de enterrar en el pasado su historia de amor.

"Es cierto que ahora mismo las cosas se han acabado entre Jennifer y Casper, pero no es algo que vaya a durar para siempre. Ella se siente muy avergonzada y está furiosa por todo este asunto, pero Casper todavía es una persona muy importante en su vida, además de ser alguien muy cercano a sus hijos", reveló una fuente cercana a la artista al portal HollywoodLife.com.

Pese a que en un principio se especuló con la posibilidad de que Jennifer y Casper siempre hubieran sido conscientes del carácter temporal de su relación, parece ser que el vínculo entre ambos habría terminado por resultar más fuerte de lo esperado, hasta el punto de que ni siquiera el supuesto intercambio de unos tórridos mensajes entre el joven coreógrafo y dos modelos transexuales -Sofie Vissa y Xristina Marie- habría conseguido romperlo.

"Los dos siguen trabajando juntos y sin duda están enamorados. Casper tiene que esforzarse de verdad si quiere recuperar a Jennifer, pero todavía tiene una oportunidad porque lo que ella quiere ahora es ver cuánto le importa de verdad", añadió.

Por el momento, la chica más internacional del Bronx ha preferido tomarse con calma su nueva etapa como soltera centrándose en sus numerosos compromisos en el terreno profesional, en el que vive un momento muy dulce gracias al éxito de la serie de conciertos que ha ofrecido en su barrio natal y su paso triunfal por Brasil para inaugurar el Mundial de Fútbol.

"No sé qué es lo que voy a estar haciendo en seis meses, no tengo ni idea, pero tampoco me supone un problema. Porque lo que tenga que pasar pasará. Y está bien, puedo vivir con esa idea", aseguraba recientemente Jennifer durante una entrevista a la revista Billboard.