Jennifer Lopez luce curvas con orgullo

Jennifer Lopez siempre ha sido una firme defensora de que cumplir años no tiene por qué restar atractivo físico a una mujer, una filosofía que pone en práctica a través de su propia silueta. La diva del Bronx no tiene miedo a seguir mostrando sus famosas curvas con vaqueros ajustados y tacones de infarto, dos de sus prendas fetiche, aunque lo cierto es que, a la hora de combinarlos, debería apostar mejor por jerséis y camisetas de talle más largo para no enseñar su vientre, una moda demasiado juvenil para ella.