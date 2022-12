Jennifer Lopez interpretará a la madre de Rihanna

Aunque confiesa que a veces se ve sobrepasada por el exceso de compromisos profesionales, Jennifer Lopez ha logrado encontrar un hueco en su apretada agenda para participar en la película de animación 'Home', en la que prestará su voz a uno de los personajes principales y cuyo reparto también incluye a otras estrellas como Steve Martin, Jim Parsons y la extravagante Rihanna.

Según ha desvelado el portal de cine The Wrap, el veterano Steve Martin interpretará al líder de un batallón de extraterrestres, el Capitán Smek, mientras que la diva del Bronx dará vida a la madre del personaje de Rihanna, una joven alegre que acaba forjando una estrecha relación con los seres del espacio exterior.

La cinta está basada en el libro infantil 'The True Meaning of Smekday' (2007) del escritor Adam Rex, que narra las peripecias de un grupo de invasores alienígenas denominado 'Los Boov' que no dudarán en hacer todo lo que esté en su mano para hacerse con el control de la Tierra y deportar a los seres humanos.

Aunque la película dirigida por Tim Johnson no tiene previsto estrenarse hasta noviembre del año que viene, la productora DreamWorks lleva trabajando en este proyecto desde hace cuatro años --cuando adquirió los derechos de la popular obra infantil-- y no ha dudado en fichar a algunas de las figuras más conocidas del mundo del espectáculo para que sus personajes cobren vida en la gran pantalla.

